Агент Миранчука: Алексей может сыграть за «Торино» уже в первом туре

Валерио Джуффрида, агент Алексея Миранчука, оценил готовность полузащитника к старту в чемпионате Италии по футболу сезона-2022/23.

«Алексей в хорошей форме. Возможно, он сыграет уже в первом туре», — цитирует Джуффриду РИА Новости.

11 августа было объявлено, что Миранчук официально перешёл в «Торино» на правах аренды. У итальянской команды будет возможность выкупа контракта россиянина.

СМИ сообщали, что зарплата Миранчука в «Торино» составит €1,5 млн.

26-летний спортсмен оказался в списке игроков, с которыми клуб из Бергамо намерен расстаться этим летом. Бывший футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее бывший хавбек «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что полузащитник Алексей Миранчук сможет стать одним из лидирующих игроков «Торино».