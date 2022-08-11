«Амкал» и 2DROTS примут участие в Кубке России по футболу сезона-2022/23

В Российском футбольном союзе сообщили, что бюро исполнительного комитета РФС утвердило участие команд Медийной футбольной лиги в Кубке России сезона-2022/23.

«Амкал» и 2DROTS примут участие в турнире, сообщает пресс-служба РФС.

2DROTS является победителем Медиалиги прошлого сезона. Команда сыграет с «Чертаново» в 1/256 финала плей-офф Кубка России ориентировочно 17 августа.

Также бюро исполкома утвердило, что КР пройдёт по системе Double elimination, когда команда выбывает из турнира после двух поражений. Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

В сезоне-2021/22 победителем Кубка России по футболу стал московский «Спартак».

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация отменила решение об отстранении бывшего капитана сборной России Романа Широкова от спортивной деятельности на полгода.