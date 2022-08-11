Зверев: пока не хочу утверждать, что не сыграю на US Open

Вторая ракетка мира немец Александр Зверев высказался о своём восстановлении после операции.

«Конечно, я постараюсь сыграть на US Open. Хотя времени очень, очень мало. Может быть, я успею подготовиться, поэтому я пока не хочу утверждать, что не сыграю на этом турнире», — цитирует Зверева Eurosport.

Напомним, что Зверев порвал три боковые связки после падения в полуфинале «Ролан Гаррос». 7 июня теннисист перенёс операцию на голеностопе.

Ранее Зверев рассказал, общается ли с игроками, которые, так же как и он, работают над возвращением в топовую форму после операций.