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Зверев: пока не хочу утверждать, что не сыграю на US Open

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Вторая ракетка мира немец Александр Зверев высказался о своём восстановлении после операции.
Зверев: пока не хочу утверждать, что не сыграю на US Open
  • РИА Новости

«Конечно, я постараюсь сыграть на US Open. Хотя времени очень, очень мало. Может быть, я успею подготовиться, поэтому я пока не хочу утверждать, что не сыграю на этом турнире», — цитирует Зверева Eurosport.

Напомним, что Зверев порвал три боковые связки после падения в полуфинале «Ролан Гаррос». 7 июня теннисист перенёс операцию на голеностопе.

Ранее Зверев рассказал, общается ли с игроками, которые, так же как и он, работают над возвращением в топовую форму после операций.

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