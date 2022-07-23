Зверев рассказал, с кем обсуждает своё возвращение после операции

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Вторая ракетка мира немец Александр Зверев рассказал, общается ли с игроками, которые, так же как и он, работают над возвращением в топовую форму после операций.
Зверев рассказал, с кем обсуждает своё возвращение после операции
  • AP

«Мы очень хорошо ладим с Домиником Тимом и всегда поддерживаем контакт. Мы оба хотим вернуть себе нашу лучшую форму, плюс я всё ещё проигрываю ему после нашего последнего матча на турнире «Большого шлема», — приводит слова Зверева Eurosport.de.

Он также заявил, что процесс восстановления идёт очень позитивно, однако он не может точно сказать, когда вернётся на теннисный корт.

Напомним, что Зверев порвал три боковые связки после падения в полуфинале «Ролан Гаррос».

Ранее сообщалось, что Зверев перенёс операцию на голеностопе, который он травмировал в полуфинальном матче с Рафаэлем Надалем на Открытом чемпионате Франции — 2022.

 

 

 

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