Зверев перенёс операцию на травмированной ноге

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Немецкий теннисист Александр Зверев перенёс операцию на голеностопе, который он травмировал в полуфинальном матче с Рафаэлем Надалем на Открытом чемпионате Франции — 2022.

«После дополнительного обследования в Германии мы получили подтверждение, что все три боковые связки на правой лодыжке разорваны, и было принято решение делать операцию», — написал спортсмен в соцсетях.

Напомним, что Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» после того, как Зверев получил травму во втором сете, когда соперники ушли на тай-брейк. Таким образом, немец лишился шанса стать первой ракеткой мира. Теперь рейтинг возглавит россиянин Даниил Медведев.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил сочувствие Звереву.

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