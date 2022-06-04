Бах поддержал Зверева, получившего тяжёлую травму в полуфинале «Ролан Гаррос»

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах выразил сочувствие немецкому теннисисту Александру Звереву, получившему травму в полуфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.

«Дорогой Александр Зверев, желаю тебе всего наилучшего. Надеюсь вскоре снова увидеть тебя на корте», — цитирует Баха пресс-служба МОК.

Напомним, что Рафаэль Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» после того, как Зверев получил травму во втором сете, когда соперники ушли на тай-брейк. Таким образом, немец лишился шанса стать первой ракеткой мира. Теперь рейтинг возглавит россиянин Даниил Медведев.

Ранее Зверев рассказал, что получил серьёзную травму в полуфинале «Ролан Гаррос».