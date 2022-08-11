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Кубок России по футболу пройдёт по системе Double elimination

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Кубок России по футболу сезона-2022/23 пройдёт по системе Double elimination, которая используется в киберспортивных соревнованиях.
Кубок России по футболу пройдёт по системе Double elimination
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

При системе Double elimination команда выбывает из турнира после двух поражений. Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально, все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

В сезоне-2021/22 победителем Кубка России по футболу стал московский «Спартак».

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что организация отменила решение об отстранении бывшего капитана сборной России Романа Широкова от спортивной деятельности на полгода.

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