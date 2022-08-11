РУСАДА и МВД России подписали соглашение о взаимодействии в борьбе с допингом

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Министерство внутренних дел России заключили соглашение о взаимодействии в борьбе с допингом.

«РУСАДА и МВД успешно сотрудничают по антидопинговым делам, совместными усилиями противодействуют преступным посягательствам в сфере спорта, оказывают друг другу взаимную экспертную помощь», — приводит слова пресс-службы агентства ТАСС.

Отмечается, что после подписания соглашения стороны подтвердили намерение об информационном обмене и совместных мероприятиях, которые будут призваны оберегать право спортсменов на честные соревнования.

Ранее во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что продолжают следить за прогрессом в расследовании допингового дела фигуристки Камилы Валиевой, которое проводит РУСАДА.