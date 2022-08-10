WADA продолжает следить за расследованием РУСАДА в отношении дела Валиевой

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что продолжают следить за прогрессом в расследовании допингового дела фигуристки Камилы Валиевой, которое проводит РУСАДА.

«Всемирное антидопинговое агентство продолжает следить за прогрессом, достигнутым в расследовании этого дела», — приводит слова пресс-службы WADA ТАСС.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 15-летнюю спортсменку к участию в личном турнире.

Ранее сообщалось, что расследование РУСАДА по делу фигуристки Камилы Валиевой находится на завершающем этапе.