Сутовский: Россия не сможет претендовать на проведение матча между Непомнящим и Лижэнем

Генеральный директор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский заявил, что Россия не сможет претендовать на проведение матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«В нынешней ситуации Россия не может принимать у себя официальные чемпионаты ФИДЕ — запрет действует до конца 2022 года. Решение о возможном продлении будет обсуждаться осенью», — цитирует Сутовского «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что ФИДЕ считает категорически неправильным исключение спортсменов из соревнований исключительно из-за принадлежности к Федерации шахмат России.

Напомним, что игра запланирована на апрель-май 2023 года. Уточняется, что если кто-то из участников не сможет или не захочет играть матч, то его заменит бронзовый призёр турнира претендентов Теймур Раджабов из Азербайджана.

Ранее президент ФШР Андрей Филатов прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента ФИДЕ.