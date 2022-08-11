военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сутовский: Россия не сможет претендовать на проведение матча между Непомнящим и Лижэнем

Короткая ссылка
Генеральный директор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский заявил, что Россия не сможет претендовать на проведение матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.
Сутовский: Россия не сможет претендовать на проведение матча между Непомнящим и Лижэнем
  • Gettyimages.ru

«В нынешней ситуации Россия не может принимать у себя официальные чемпионаты ФИДЕ — запрет действует до конца 2022 года. Решение о возможном продлении будет обсуждаться осенью», — цитирует Сутовского «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что ФИДЕ считает категорически неправильным исключение спортсменов из соревнований исключительно из-за принадлежности к Федерации шахмат России.

Напомним, что игра запланирована на апрель-май 2023 года. Уточняется, что если кто-то из участников не сможет или не захочет играть матч, то его заменит бронзовый призёр турнира претендентов Теймур Раджабов из Азербайджана.

Ранее президент ФШР Андрей Филатов прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича на пост президента ФИДЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить