Миранчук: мне очень нравится футбол Юрича, он поможет мне сразу освоиться

Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук считает, что сможет быстро освоиться в клубе за счёт стиля игры главного тренера команды Ивана Юрича.

«Мне очень нравится футбол Юрича, он напряжённый и атакующий, и это поможет мне сразу освоиться. Я выбрал 59-й номер, потому что у меня был такой же номер в московском «Локомотиве» и «Аталанте», — цитирует Миранчука официальный сайт клуба.

По информации СМИ, футболист будет получать в туринском клубе €1,5 млн в год.

Российский полузащитник выступал за «Аталанту» с 2020 года. В прошлом сезоне он провёл в составе команды из Бергамо 25 матчей, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее бывший хавбек «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что полузащитник Алексей Миранчук сможет стать одним из лидирующих игроков «Торино».