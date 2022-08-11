Миранчук: мне очень нравится футбол Юрича, он поможет мне сразу освоиться
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«Мне очень нравится футбол Юрича, он напряжённый и атакующий, и это поможет мне сразу освоиться. Я выбрал 59-й номер, потому что у меня был такой же номер в московском «Локомотиве» и «Аталанте», — цитирует Миранчука официальный сайт клуба.
По информации СМИ, футболист будет получать в туринском клубе €1,5 млн в год.
Российский полузащитник выступал за «Аталанту» с 2020 года. В прошлом сезоне он провёл в составе команды из Бергамо 25 матчей, забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее бывший хавбек «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что полузащитник Алексей Миранчук сможет стать одним из лидирующих игроков «Торино».