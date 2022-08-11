Степанова: буду работать с утроенной силой, чтобы Бах лично вручил мне медаль на ОИ

Олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова обратилась к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху после его высказывания об отстранении российских спортсменов.

«Я вам, господин Бах, обещаю, что буду с утроенной энергией тренироваться, чтобы именно вы, а никто другой, мне медаль на будущих Играх вручили! Не знаю, как вам, а мне особое удовольствие доставит ваше лицо при этом увидеть», — написала Степанова в своём Telegram-канале.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Париже.

ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на слова Баха об отстранении российских спортсменов.