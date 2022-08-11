военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Степанова: буду работать с утроенной силой, чтобы Бах лично вручил мне медаль на ОИ

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка 2022 года Вероника Степанова обратилась к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху после его высказывания об отстранении российских спортсменов.
Степанова: буду работать с утроенной силой, чтобы Бах лично вручил мне медаль на ОИ
  • Gettyimages.ru

«Я вам, господин Бах, обещаю, что буду с утроенной энергией тренироваться, чтобы именно вы, а никто другой, мне медаль на будущих Играх вручили! Не знаю, как вам, а мне особое удовольствие доставит ваше лицо при этом увидеть», — написала Степанова в своём Telegram-канале.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры в Париже.

ОИ-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова резко отреагировала на слова Баха об отстранении российских спортсменов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить