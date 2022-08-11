Агент Влашича: будет интересно посмотреть на его с Миранчуком связку в «Торино»

Тончи Мартич, агент полузащитника Николы Влашича, высказался о переходе полузащитника в «Торино» на правах аренды.

«Переходы Алексея и Николы — отличное событие. Будет интересно посмотреть на их связку в «Торино». Оба — очень хорошие игроки с опытом игры в РПЛ», — цитирует Мартича Sport24.

По информации СМИ, итальянский клуб арендовал футболиста за €1 млн и сможет выкупить за €15 млн.

Влашич присоединился к «Вест Хэму» в 2021 году. Полузащитник провёл за английскую команду 31 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

11 августа стало известно, что российский хавбек Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе Миранчука.