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Агент Влашича: будет интересно посмотреть на его с Миранчуком связку в «Торино»

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Тончи Мартич, агент полузащитника Николы Влашича, высказался о переходе полузащитника в «Торино» на правах аренды.
Агент Влашича: будет интересно посмотреть на его с Миранчуком связку в «Торино»
  • Gettyimages.ru

«Переходы Алексея и Николы — отличное событие. Будет интересно посмотреть на их связку в «Торино». Оба — очень хорошие игроки с опытом игры в РПЛ», — цитирует Мартича Sport24.

По информации СМИ, итальянский клуб арендовал футболиста за €1 млн и сможет выкупить за €15 млн.

Влашич присоединился к «Вест Хэму» в 2021 году. Полузащитник провёл за английскую команду 31 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

11 августа стало известно, что российский хавбек Алексей Миранчук перешёл в «Торино» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе Миранчука.

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