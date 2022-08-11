Воронков — о переходе Миранчука: он сам не хотел оставаться в «Аталанте»

Александр Воронков, первый тренер Алексея Миранчука, отреагировал на переход полузащитника из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды.

«Это была тайна, покрытая мраком. Сначала Гасперини заблокировал переход. Я знаю, что сам Алексей не хотел оставаться в «Аталанте», потому что он там показал своё. Они не находят общего языка как тренер — игрок, игрок — тренер», — цитирует Воронкова «Чемпионат».

По его словам, переход является очередным этапом для Миранчука.

У «Торино» будет возможность выкупа контракта россиянина по окончании срока аренды. По информации СМИ, зарплата Миранчука в новом клубе составит €1,5 млн.

Российский полузащитник выступал за «Аталанту» с 2020 года. В прошлом сезоне он провёл в составе команды из Бергамо 25 матчей, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о переходе Миранчука.