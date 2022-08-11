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Циннбауэр рассказал, как Гильерме относится к статусу запасного в «Локомотиве»

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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался об отношении вратаря железнодорожников Маринато Гильерме к статусу запасного голкипера в команде.
Циннбауэр рассказал, как Гильерме относится к статусу запасного в «Локомотиве»
  • РИА Новости

«Что касается отношения Маринато к тому, что играет не он, то оно очень высокопрофессиональное, он правильно оценивает ситуацию, он знает, что играет перспективный молодой вратарь», — цитирует Циннбауэра РИА Новости.

По его словам, Гильерме сильно помогает команде во время тренировок, передаёт свой неоценимый опыт молодым голкиперам.

23 мая стало известно, что красно-зелёные продлили контракт с вратарём до 2024 года.

36-летний голкипер присоединился к московской команде в 2007 году. В общей сложности в «Локомотиве» он провёл 303 матча, пропустил 285 мячей и 118 раз отстоял на ноль.

Ранее Циннбауэр высказался о подготовке к матчу пятого тура РПЛ с «Крыльями Советов» и о причинах большого количества пропущенных московской командой мячей.

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