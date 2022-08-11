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Романо: полузащитник Малиновский покинет «Аталанту»

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Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшее время может сменить клуб.
Романо: полузащитник Малиновский покинет «Аталанту»
  • Gettyimages.ru

С агентами Малиновского контактируют клубы из чемпионатов Англии и Италии. «Ноттингем Форест» — один из возможных вариантов продолжения карьеры хавбека, сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Малиновский присоединился к «Аталанте» в 2019 году. Футболист провёл за итальянский клуб 128 матчей во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал 26 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Торино» договорился об аренде Влашича с опцией выкупа за €15 млн.

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