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Главный тренер «Байера» подтвердил участие Лунёва в матче с «Аугсбургом»

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Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане сообщил, что российский вратарь леверкузенского клуба Андрей Лунёв выйдет в стартовом составе команды на матч с «Аугсбургом» во втором туре чемпионата Германии.
Главный тренер «Байера» подтвердил участие Лунёва в матче с «Аугсбургом»
  • РИА Новости

«Андрею не потребуется много времени на адаптацию, учитывая его опыт. Все знают, что Андрей будет играть в выходные, так что готовимся и приспосабливаемся к игре с другим голкипером», — приводит слова Сеоане официальный сайт «Байера».

По его словам, очень важно, чтобы Лунёв чувствовал себя хорошо. Он также подчеркнул, что в клубе помогут вратарю почувствовать ритм игры.

Напомним, что Лунёв подписал соглашение с немецким клубом летом 2021 года. За «Байер» голкипер провёл два матча, в которых пропустил два мяча.

Прошлым клубом Лунёва был «Зенит», за который он выступал с 2017 по 2021 год, после чего покинул команду на правах свободного агента.

Матч между «Байером» и «Аугсбургом» пройдёт 13 августа на стадионе «Бай-Арена». Начало — в 16:30 мск.

Ранее генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал высказывание Лунёва о задолженности по зарплате.

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