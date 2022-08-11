«Ювентус» объявил о переходе футболиста «Айнтрахта» Костича
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Как сообщается на сайте бьянконери, хавбек уже прибыл в Турин для прохождения медосмотра и встретился с фанатами. После этого он должен будет подписать контракт.
По информации СМИ, соглашение с 29-летним игроком будет рассчитано до лета 2025 года. Предполагаемая сумма трансфера составляет €15 млн.
Костич выступал за «Айнтрахт» с 2019 года. В минувшем сезоне он провёл 42 матча за команду, забил семь мячей. Кроме того, он выиграл с коллективом из Франкфурта-на-Майне Лигу Европы.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо станет игроком «Манчестер Юнайтед».