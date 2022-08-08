Sky Sports: полузащитник «Ювентуса» Рабьо станет игроком «Манчестер Юнайтед»
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- © Daniele Badolato - Juventus FC
МЮ договорился с «Ювентусом» о трансфере полузащитника, сообщает Sky Sports.
Уточняется, что английскому клубу предстоит согласовать условия договора с футболистом и агентом.
Футболист присоединился к «Ювентусу» в 2019 году. За итальянский клуб Рабьо провёл 129 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса» Погба отказался от операции из-за ЧМ-2022 в Катаре.