Sky Sports: полузащитник «Ювентуса» Рабьо станет игроком «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ювентуса» Адриена Рабьо продолжит карьеру в чемпионате Италии.

МЮ договорился с «Ювентусом» о трансфере полузащитника, сообщает Sky Sports.

Уточняется, что английскому клубу предстоит согласовать условия договора с футболистом и агентом.

Футболист присоединился к «Ювентусу» в 2019 году. За итальянский клуб Рабьо провёл 129 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса» Погба отказался от операции из-за ЧМ-2022 в Катаре.