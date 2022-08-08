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Sky Sports: полузащитник «Ювентуса» Рабьо станет игроком «Манчестер Юнайтед»

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Полузащитник «Ювентуса» Адриена Рабьо продолжит карьеру в чемпионате Италии.
Sky Sports: полузащитник «Ювентуса» Рабьо станет игроком «Манчестер Юнайтед»
  • Gettyimages.ru
  • © Daniele Badolato - Juventus FC

МЮ договорился с «Ювентусом» о трансфере полузащитника, сообщает Sky Sports.

Уточняется, что английскому клубу предстоит согласовать условия договора с футболистом и агентом.

Футболист присоединился к «Ювентусу» в 2019 году. За итальянский клуб Рабьо провёл 129 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса» Погба отказался от операции из-за ЧМ-2022 в Катаре.

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