Источник: полузащитник «Ювентуса» Погба отказался от операции из-за ЧМ-2022 в Катаре

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отказался делать операцию из-за того, что может пропустить чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

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