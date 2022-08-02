Источник: полузащитник «Ювентуса» Погба отказался от операции из-за ЧМ-2022 в Катаре
- Gettyimages.ru
Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, футболист продолжит лечение без хирургического вмешательства.
24 июля 29-летний футболист получил повреждение во время тренировки команды на сборах в США. Француз покинул тренировочное поле при помощи ассистентов главного тренера бьянконери Массимилиано Аллегри.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо продолжит карьеру в чемпионате Франции.