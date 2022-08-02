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Источник: полузащитник «Ювентуса» Погба отказался от операции из-за ЧМ-2022 в Катаре

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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба отказался делать операцию из-за того, что может пропустить чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.
Источник: полузащитник «Ювентуса» Погба отказался от операции из-за ЧМ-2022 в Катаре
  • Gettyimages.ru

Как сообщает журналист Николо Скира в Twitter, футболист продолжит лечение без хирургического вмешательства.

24 июля 29-летний футболист получил повреждение во время тренировки команды на сборах в США. Француз покинул тренировочное поле при помощи ассистентов главного тренера бьянконери Массимилиано Аллегри.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса» Адриан Рабьо продолжит карьеру в чемпионате Франции.

 

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