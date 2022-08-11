военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Фиорентине» сообщили, что вернули Кокорина в общую группу на постоянной основе

Короткая ссылка
Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо заявил, что нападающий Александр Кокорин будет заниматься с товарищами по команде.
В «Фиорентине» сообщили, что вернули Кокорина в общую группу на постоянной основе
  • РИА Новости

«Сегодня футболисты «Фиорентины» проведут вечернюю тренировку, но могу точно сказать, что Кокорин будет заниматься в общей группе. Кокорина вернули в группу на постоянной основе? Да, так и есть», — цитирует Ди Франческо «РБ Спорт».

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о Кокорине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить