В «Фиорентине» сообщили, что вернули Кокорина в общую группу на постоянной основе

Пресс-атташе «Фиорентины» Лука Ди Франческо заявил, что нападающий Александр Кокорин будет заниматься с товарищами по команде.

«Сегодня футболисты «Фиорентины» проведут вечернюю тренировку, но могу точно сказать, что Кокорин будет заниматься в общей группе. Кокорина вернули в группу на постоянной основе? Да, так и есть», — цитирует Ди Франческо «РБ Спорт».

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе флорентийского клуба в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года. Контракт нападающего с «Фиорентиной» действует до 30 июня 2024 года.

Ранее итальянский журналист Tuttosport Массимо Франки высказался о Кокорине.