В «Спартаке» рассказали об идее провести товарищеский матч с «Црвеной Звездой»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил об идее сыграть товарищеский матч с «Црвеной Звездой».

«Такая идея у «Спартака» есть. Но рано говорить о деталях», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

3 июля «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» со счётом 2:1. Игра прошла на поле стадиона «Фишт» в Сочи.

В составе «Зенита» мячи забили Андрей Мостовой (53-я минута), Матео Кассьерра (74-я). У «Црвены Звезды» отличился Александар Катаи (80-я).

Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о готовности провести ещё один матч с российской командой.