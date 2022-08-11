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В «Спартаке» рассказали об идее провести товарищеский матч с «Црвеной Звездой»

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил об идее сыграть товарищеский матч с «Црвеной Звездой».
В «Спартаке» рассказали об идее провести товарищеский матч с «Црвеной Звездой»
  • AFP

«Такая идея у «Спартака» есть. Но рано говорить о деталях», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

3 июля «Зенит» обыграл «Црвену Звезду» со счётом 2:1. Игра прошла на поле стадиона «Фишт» в Сочи.

В составе «Зенита» мячи забили Андрей Мостовой (53-я минута), Матео Кассьерра (74-я). У «Црвены Звезды» отличился Александар Катаи (80-я).

Ранее генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич рассказал о готовности провести ещё один матч с российской командой.

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