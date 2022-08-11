Капелло оценил финал Суперкубка УЕФА

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло назвал матч за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом» не очень интересным.

«Анчелотти — просто невероятный тренер, он уже вошёл в число величайших в истории. Но игра была не самой интересной, немного скучноватой. Борьбы особой не вышло, «Реал» был фаворитом и не оставил шанса для «Айнтрахта», — цитирует Капелло «РБК Спорт».

Он также подчеркнул, что нападающий «Реала» Карим Бензема провёл отличный матч. По его словам, он не видит других конкурентов на «Золотой мяч», кроме француза.

Встреча в Хельсинки (Финляндия) на Олимпийском стадионе завершилась со счётом 2:0 в пользу королевского клуба. Голами отметились Давид Алаба и Карим Бензема на 37-й и 65-й минутах.

Таким образом, мадридская команда завоевала пятый Суперкубок УЕФА в своей истории.

Ранее Капелло назвал «нереализованным талантом» карьеру Кокорина.