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Источник: агент Мораты провёл успешные переговоры с «Манчестер Юнайтед»

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Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Источник: агент Мораты провёл успешные переговоры с «Манчестер Юнайтед»
  • globallookpress.com
  • © Alberto Gandolfo/Keystone Press Agency

Первые переговоры английского клуба с агентом футболиста прошли успешно, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Уточняется, что «Атлетико» продаст Морату только после подписания другого футболиста на его позицию.

В сезоне-2021/22 испанец выступал за «Ювентус» на правах аренды. Форвард провёл за итальянский клуб 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Лацио» Милинкович-Савич может перейти в МЮ.

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