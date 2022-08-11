Источник: агент Мораты провёл успешные переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Первые переговоры английского клуба с агентом футболиста прошли успешно, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

Уточняется, что «Атлетико» продаст Морату только после подписания другого футболиста на его позицию.

В сезоне-2021/22 испанец выступал за «Ювентус» на правах аренды. Форвард провёл за итальянский клуб 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Лацио» Милинкович-Савич может перейти в МЮ.