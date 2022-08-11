Источник: агент Мораты провёл успешные переговоры с «Манчестер Юнайтед»
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- © Alberto Gandolfo/Keystone Press Agency
Первые переговоры английского клуба с агентом футболиста прошли успешно, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
Уточняется, что «Атлетико» продаст Морату только после подписания другого футболиста на его позицию.
В сезоне-2021/22 испанец выступал за «Ювентус» на правах аренды. Форвард провёл за итальянский клуб 48 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Лацио» Милинкович-Савич может перейти в МЮ.