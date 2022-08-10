Manchester Evening News: полузащитник «Лацио» Милинкович-Савич может перейти в МЮ

Хавбек «Лацио» Сергей Милинкович‑Савич может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Руководство «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к футболисту и готово потратить на приобретение сербского полузащитника €68 млн, сообщает Manchester Evening News.

Футболист присоединился к «Лацио» в 2015 году. За это время хавбек провёл за итальянский клуб 294 матча во всех турнирах, забил 58 мячей и отдал 51 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Ювентуса» Рабьо станет игроком «Манчестер Юнайтед».