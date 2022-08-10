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Metaratings: «Спартак» обсуждает с Хендриксом расторжение контракта

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Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс может в ближайшее время покинуть московский клуб.
Metaratings: «Спартак» обсуждает с Хендриксом расторжение контракта
  • © Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images

По информации Metaratings, контракт хотят расторгнуть обе стороны. Соглашение с футболистом рассчитано до 2024 года.

27-летний игрок присоединился к московской команде в 2021 году. Он провёл за «Спартак» 18 матчей в чемпионате России, но не отметился забитыми мячами. В настоящий момент Хендрикс защищает цвета «Фейеноорда» на правах аренды.

Ранее Андрей Аршавин прокомментировал новость о возможном уходе Леонида Федуна из «Спартака».

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