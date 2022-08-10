Кухарчук о Юране: в «Химках» всегда было много интересных событий
- РИА Новости
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«Отставка Юрана? Очень неожиданно. Но в «Химках» всегда было много интересных событий. В любом случае Сергею Николаевичу большое спасибо за работу», — цитирует Кухарчука Sport24.
Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.
За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
Ранее сообщалось, что Николай Писарев и «Химки» подписали контракт до конца сезона-2023/24.