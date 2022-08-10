Чемпионка Уимблдона-2022 Рыбакина вылетела с турнира в Торонто во втором круге

Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанка Елена Рыбакина не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).

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