Чемпионка Уимблдона-2022 Рыбакина вылетела с турнира в Торонто во втором круге
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В матче второго круга казахстанка уступила американке Кори Гауфф со счётом 4:6, 7:6 (10:8), 6:7 (3:7). Продолжительность игры составила 2 часа 51 минуту.
В 1/8 финала теннисистка из США сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).
Уимблдон прошёл с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона. В женском одиночном турнире победу одержала бывшая россиянка, ныне выступающая за Казахстан, Елена Рыбакина.
Ранее Даниил Медведев нашёл позитив в отстранении от Уимблдона.