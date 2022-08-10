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Чемпионка Уимблдона-2022 Рыбакина вылетела с турнира в Торонто во втором круге

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Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанка Елена Рыбакина не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA-1000 в Торонто (Канада).
Чемпионка Уимблдона-2022 Рыбакина вылетела с турнира в Торонто во втором круге
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Prange

В матче второго круга казахстанка уступила американке Кори Гауфф со счётом 4:6, 7:6 (10:8), 6:7 (3:7). Продолжительность игры составила 2 часа 51 минуту.

В 1/8 финала теннисистка из США сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Уимблдон прошёл с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона. В женском одиночном турнире победу одержала бывшая россиянка, ныне выступающая за Казахстан, Елена Рыбакина.

Ранее Даниил Медведев нашёл позитив в отстранении от Уимблдона.

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