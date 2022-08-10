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Нобоа: футболисты «Сочи» не смогут бороться за победу в текущем сезоне РПЛ

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Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оценил шансы приморской команды в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Нобоа: футболисты «Сочи» не смогут бороться за победу в текущем сезоне РПЛ
  • Gettyimages.ru
  • © Srdjan Stevanovic

«Я думаю, что это маловероятно. Сезон только начался, прошло всего лишь четыре тура, пока очень рано говорить, кто является фаворитом на чемпионский титул, мы будем делать всё возможное, чтобы побеждать как можно чаще. Осенью, после восьми-десяти туров, будет видно, кто хорош, а кто слаб», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

«Сочи» (девять очков) по итогам четырёх туров занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (десять). Команда Александра Точилина сыграет в пятом туре с красно-белыми 14 августа.

«Сочи» в сезоне-2021/22 завоевали серебряные медали РПЛ.

Ранее Андрей Аршавин прокомментировал новость о возможном уходе Леонида Федуна из «Спартака».





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