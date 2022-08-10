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Муталибов — о спасении человека: в море на глубину обычно не захожу

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Старший тренер женской сборной России по боксу Альберт Муталибов признался, что осторожно относится к купанию в море.
Муталибов — о спасении человека: в море на глубину обычно не захожу
  • Gettyimages.ru
  • © Ascent/PKS Media Inc.

«...я не большой любитель покидать берег. К воде с уважением отношусь, в море на глубину никогда не захожу. Если мне скажут: «Поплыви туда», ещё сто раз подумаю. В детстве мог, когда мозгов было меньше, сейчас более трезво оцениваю ситуацию. И в данном случае пойти к камням — если не глупость, то легкомыслие с моей стороны. Это всё действительно опасно, и нужно быть профессионалом в деле спасения человека. Теперь понимаю, какому риску подвергаются люди данной специальности. Тяжело это всё», — заявил Муталибов в интервью RT.

Ранее тренер по боксу рассказал, как заметил тонущего мужчину в Каспийском море.

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