В «Урале» отреагировали на информацию об интересе к Дзагоеву

Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию об интересе екатеринбургского клуба к полузащитнику Алану Дзагоеву.

«Мы даже не разговаривали с Аланом. Он хороший парень, но я с ним не общался. Не сошлись по финансам? Если бы так и было, я бы сказал. Но у меня не было разговора даже с Дзагоевым», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

20 мая Дзагоев и ЦСКА расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Дзагоев присоединился к ЦСКА в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

16 июля полузащитник сообщил, что ведёт переговоры с клубами из Турции и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что «Урал» сделал предложение Дзагоеву, но стороны не смогли договориться.