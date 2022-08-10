военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В «Урале» отреагировали на информацию об интересе к Дзагоеву

Короткая ссылка
Президент «Урала» Григорий Иванов опроверг информацию об интересе екатеринбургского клуба к полузащитнику Алану Дзагоеву.
В «Урале» отреагировали на информацию об интересе к Дзагоеву
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Мы даже не разговаривали с Аланом. Он хороший парень, но я с ним не общался. Не сошлись по финансам? Если бы так и было, я бы сказал. Но у меня не было разговора даже с Дзагоевым», — цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».

20 мая Дзагоев и ЦСКА расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

Дзагоев присоединился к ЦСКА в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

16 июля полузащитник сообщил, что ведёт переговоры с клубами из Турции и ОАЭ.

Ранее сообщалось, что «Урал» сделал предложение Дзагоеву, но стороны не смогли договориться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить