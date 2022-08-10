«Матч ТВ»: «Урал» сделал предложение Дзагоеву, но стороны не смогли договориться

Полузащитник Алан Дзагоев, который после ухода из ЦСКА находится без команды, мог продолжить карьеру в «Урале»

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что стороны не сошлись в финансовом вопросе.

Дзагоев присоединился к ЦСКА в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

16 июля полузащитник сообщил, что ведёт переговоры с клубами из Турции и ОАЭ.

Ранее Юрий Наниев, первый тренер Дзагоева, поделился мнением о том, где футболист может продолжить карьеру.