Первый тренер Дзагоева: учитывая частые травмы, ему будет лучше перебраться в ОАЭ

Короткая ссылка
Юрий Наниев, первый тренер полузащитника Алана Дзагоева, поделился мнением о том, где футболист может продолжить карьеру.
Первый тренер Дзагоева: учитывая частые травмы, ему будет лучше перебраться в ОАЭ
  • AP

«Вообще не в курсе, что будет с его карьерой. Думаю, Алан сам решит, что для него будет лучшим вариантом. Если он хочет играть в еврокубках, то для него подойдёт чемпионат Турции. Но если говорить о его частых травмах, то я бы предпочёл для него Эмираты», — цитирует Наниева Sport24.

Дзагоев присоединился к ЦСКА в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

16 июля полузащитник сообщил, что ведёт переговоры с клубами из Турции и ОАЭ.

Ранее Дзагоев отреагировал на информацию о своём переходе в «Аланию».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить