Первый тренер Дзагоева: учитывая частые травмы, ему будет лучше перебраться в ОАЭ
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«Вообще не в курсе, что будет с его карьерой. Думаю, Алан сам решит, что для него будет лучшим вариантом. Если он хочет играть в еврокубках, то для него подойдёт чемпионат Турции. Но если говорить о его частых травмах, то я бы предпочёл для него Эмираты», — цитирует Наниева Sport24.
Дзагоев присоединился к ЦСКА в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.
16 июля полузащитник сообщил, что ведёт переговоры с клубами из Турции и ОАЭ.
Ранее Дзагоев отреагировал на информацию о своём переходе в «Аланию».