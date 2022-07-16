Первый тренер Дзагоева: учитывая частые травмы, ему будет лучше перебраться в ОАЭ

Юрий Наниев, первый тренер полузащитника Алана Дзагоева, поделился мнением о том, где футболист может продолжить карьеру.

«Вообще не в курсе, что будет с его карьерой. Думаю, Алан сам решит, что для него будет лучшим вариантом. Если он хочет играть в еврокубках, то для него подойдёт чемпионат Турции. Но если говорить о его частых травмах, то я бы предпочёл для него Эмираты», — цитирует Наниева Sport24.

Дзагоев присоединился к ЦСКА в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

16 июля полузащитник сообщил, что ведёт переговоры с клубами из Турции и ОАЭ.

Ранее Дзагоев отреагировал на информацию о своём переходе в «Аланию».