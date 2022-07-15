Дзагоев отреагировал на информацию о своём переходе в «Аланию»
«Слова Данила Гуриева? Пока рано говорить о моей готовности перейти в «Аланию». Мы общались с руководством, клуб обозначил интерес, но на данный момент мы ничего конкретного не обсуждали», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что официальных предложений ему не поступало. По его словам, если предложение поступит, он его рассмотрит.
Дзагоев присоединился к ЦСКА в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.
Ранее вице-президент «Алании» рассказал, что Дзагоев хочет перейти во владикавказский клуб.