Дзагоев отреагировал на информацию о своём переходе в «Аланию»

Российский полузащитник Алан Дзагоев прокомментировал слова вице-президента «Алании» Данила Гуриева.

«Слова Данила Гуриева? Пока рано говорить о моей готовности перейти в «Аланию». Мы общались с руководством, клуб обозначил интерес, но на данный момент мы ничего конкретного не обсуждали», — цитирует Дзагоева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что официальных предложений ему не поступало. По его словам, если предложение поступит, он его рассмотрит.

Дзагоев присоединился к ЦСКА в 2008 году. Футболист провёл за красно-синих 397 игр, забил 77 голов, стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка России и Суперкубка России.

Ранее вице-президент «Алании» рассказал, что Дзагоев хочет перейти во владикавказский клуб.