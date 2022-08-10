Конов о показе ЛЧ и ЛЕ на «Матч ТВ»: от УЕФА не было вопросов — у нас партнёрские отношения

Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Василий Конов рассказал, как Лига чемпионов и Лига Европы будут показаны на телеканале в текущем сезоне.

«У нас достаточно хорошие партнёрские отношения с УЕФА. Ни с их стороны не было вопросов, ни с нашей. У нас действующее соглашение, контракт. Мы ждём старта (Лиги. — RT) Европы, Лиги чемпионов. Надеемся, что всё будет на «Матч ТВ»», — цитирует Конова «kp.ru».

Он также подчеркнул, что телеканал планирует показывать одну-две прямые трансляции еврокубков в день.

Напомним, что «Матч ТВ» также транслировал игры АПЛ с июля 2021 года, когда была оформлена сделка между сторонами. В марте АПЛ разорвала контракт с Okko после обострения ситуации на Украине.

Ранее представители «Матч ТВ» сообщили, что канал не будет показывать новый сезон АПЛ из-за санкций.