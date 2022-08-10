военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Тарпищев прокомментировал поражения Касаткиной и Кудерметовой на турнире в Торонто

Короткая ссылка
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто является подготовительным для российских теннисисток Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой.
Тарпищев прокомментировал поражения Касаткиной и Кудерметовой на турнире в Торонто
  • Gettyimages.ru
  • © Vaughn Ridley

«Подготовительный период, всё невозможно выигрывать, проиграли тем, с кем сложно играть. Особенно это касается Касаткиной, потому что соперница для неё очень неудобная и быстро играет», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он также подчеркнул, что ничего страшного в поражении теннисисток нет. По словам Тарпищева, главным вопросом является подготовка к US Open, где, как он надеется, жеребьёвка будет успешной.

Касаткина в первом круге потерпела поражение от канадки Андрееску со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Кудерметова в первом круге уступила австралийке Айле Томлянович со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (3:7).

Ранее первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о выступлениях под нейтральным флагом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить