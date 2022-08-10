Тарпищев прокомментировал поражения Касаткиной и Кудерметовой на турнире в Торонто

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение, что турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто является подготовительным для российских теннисисток Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой.

«Подготовительный период, всё невозможно выигрывать, проиграли тем, с кем сложно играть. Особенно это касается Касаткиной, потому что соперница для неё очень неудобная и быстро играет», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Он также подчеркнул, что ничего страшного в поражении теннисисток нет. По словам Тарпищева, главным вопросом является подготовка к US Open, где, как он надеется, жеребьёвка будет успешной.

Касаткина в первом круге потерпела поражение от канадки Андрееску со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Кудерметова в первом круге уступила австралийке Айле Томлянович со счётом 4:6, 6:2, 6:7 (3:7).

Ранее первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о выступлениях под нейтральным флагом.