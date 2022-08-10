военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Хавбек «Сочи» Нобоа заявил, что набрал оптимальную форму

Короткая ссылка
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своём физическом состоянии на старте чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Хавбек «Сочи» Нобоа заявил, что набрал оптимальную форму
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Настоящий Кристиан вернулся. Я провёл два матча по 90 минут, чувствую себя отлично. Считаю, что полностью набрал форму прошлого сезона. Всегда нужно какое-то время на адаптацию, у меня оно уже прошло», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

37-летний хавбек из Эквадора в сезоне-2022/23 забил три мяча и отдал одну результативную передачу в четырёх матчах Российской премьер-лиги. Нобоа подписал контракт с «Сочи» до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Сочи» на своём поле нанёс поражение «Пари НН» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить