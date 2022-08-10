Хавбек «Сочи» Нобоа заявил, что набрал оптимальную форму

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о своём физическом состоянии на старте чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

«Настоящий Кристиан вернулся. Я провёл два матча по 90 минут, чувствую себя отлично. Считаю, что полностью набрал форму прошлого сезона. Всегда нужно какое-то время на адаптацию, у меня оно уже прошло», — цитирует Нобоа «Спорт-Экспресс».

37-летний хавбек из Эквадора в сезоне-2022/23 забил три мяча и отдал одну результативную передачу в четырёх матчах Российской премьер-лиги. Нобоа подписал контракт с «Сочи» до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Сочи» на своём поле нанёс поражение «Пари НН» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.