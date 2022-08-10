Форвард сборной Чехии Яшкин объяснил, почему решил вернуться в КХЛ

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин поделился эмоциями от перехода в петербургский СКА и рассказал, почему решил продолжить карьеру в армейской команде.

«Если бы прошло ещё месяца полтора, то что-нибудь адекватное с НХЛ могло получиться. Но я в этой ситуации устал ждать. К тому же весь год провёл в Америке и хотел вернуться домой. Я заранее установил дедлайн для принятия решения и не хотел тянуть дальше», — цитирует Яшкина «Спорт-Экспресс».

29-летний форвард родился в Омске, в 1993 году он переехал с семьёй в Чехию. В сезоне-2021/22 Яшкин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Аризона Койотс». Хоккеист принял участие в 12 матчах и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о переходе Яшкина в СКА.