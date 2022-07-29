Овечкин: желаю Яшкину удачи в СКА и надеюсь, что у него всё получится

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о переходе чешского форварда российского происхождения Дмитрия Яшкина в СКА.

«Дай бог, чтобы у него получилось. Все знают, какой он игрок, как он проявил себя в КХЛ несколько лет назад. Желаю ему удачи и надеюсь, что у него всё получится», — цитирует Овечкина ТАСС.

С 2018 по 2019 год форвард играл за «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне-2021/22 Яшкин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Аризона Койотс». Хоккеист принял участие в 12 матчах и отдал одну результативную передачу.

25 июля СКА объявил о подписании с 29-летним хоккеистом контракта на один год.

Ранее Яшкин объяснил, почему решил перейти в СКА.