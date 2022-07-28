Яшкин объяснил, почему решил перейти в СКА

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Форвард Дмитрий Яшкин поделился эмоциями от перехода в СКА и рассказал, почему решил продолжить карьеру в армейской команде.
Яшкин объяснил, почему решил перейти в СКА
  • Gettyimages.ru

«Мне близок тот хоккей, который показывает СКА, — это именно тот стиль игры, который мне подходит. Плюс молодой и боевой состав. В Петербурге очень перспективная команда, у которой только одна цель — Кубок», — приводит слова Яшкина официальный сайт СКА.

Он также поделился мнением, что ему не придётся догонять партнёров, чтобы набрать форму, потому что он уже семь месяцев тренируется после травмы.

В сезоне-2021/22 Яшкин выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Аризона Койотс». Хоккеист принял участие в 12 матчах и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что СКА подписал контракт с чешским нападающим российского происхождения Дмитрием Яшкиным.

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