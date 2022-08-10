Юран назвал чушью обвинения в попытке сыграть договорной матч

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал слухи о том, что он пытался организовать договорной матч с «Ростовом» в сезоне-2021/22.

«Чушь не комментирую», — заявил Юран RT.

По информации СМИ, Юран пытался организовать договорной матч с «Ростовом», что могло помочь подмосковной команде не вылететь в ФНЛ, а взамен предлагал отдать шесть очков в текущем сезоне, но получил отказ.

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, что может грозить Юрану, если подтвердится информация, что он предлагал «Ростову» сыграть договорной матч.