Юран назвал чушью обвинения в попытке сыграть договорной матч
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«Чушь не комментирую», — заявил Юран RT.
По информации СМИ, Юран пытался организовать договорной матч с «Ростовом», что могло помочь подмосковной команде не вылететь в ФНЛ, а взамен предлагал отдать шесть очков в текущем сезоне, но получил отказ.
9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.
За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, что может грозить Юрану, если подтвердится информация, что он предлагал «Ростову» сыграть договорной матч.