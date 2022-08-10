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В «Химках» надеются, что в скором времени Писарев подпишет контракт с клубом на два года

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб планирует заключить контракт с тренером Николаем Писаревым на два года.
В «Химках» надеются, что в скором времени Писарев подпишет контракт с клубом на два года
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Мы близки к подписанию контракта с Писаревым. Надеюсь, что в ближайшие часы подпишем контракт и он приступит к подготовке команды к игре с «Ахматом». В перспективе сегодня он проведёт первую тренировку. Ориентировочно хотим подписать контракт на два года, это предварительно», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Он также заявил, что клуб не рассматривал других кандидатов на пост главного тренера команды. По его словам, «Химки» вели переговоры с Писаревым ещё с завершения прошлого сезона, потому что понимали, что отношения с Юраном будут краткосрочными.

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Терюшков отреагировал на информацию, что увольнение Юрана связано с попыткой организовать договорной матч с «Ростовом».

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