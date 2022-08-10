AS: Пике был готов бесплатно играть за «Барселону» в сезоне-2022/23

Защитник «Барселоны» Жерар Пике был готов бесплатно играть за каталонский клуб в сезоне-2022/23, чтобы помочь команде зарегистрировать новых футболистов.

Испанский футболист предложил провести этот сезон в клубе бесплатно, так как понимает, что является пятым центральным защитником в «Барселоне», но не хочет сдаваться, об этом сообщает AS.

Пике присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 606 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 13 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведёт переговоры с окружением Месси о его возвращении.