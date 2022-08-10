AS: Пике был готов бесплатно играть за «Барселону» в сезоне-2022/23
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Испанский футболист предложил провести этот сезон в клубе бесплатно, так как понимает, что является пятым центральным защитником в «Барселоне», но не хочет сдаваться, об этом сообщает AS.
Пике присоединился к «Барселоне» в 2008 году. Защитник провёл за каталонский клуб 606 матчей во всех турнирах, забил 53 мяча и отдал 13 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Барселона» ведёт переговоры с окружением Месси о его возвращении.