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Источник: «Барселона» ведёт переговоры с окружением Месси о его возвращении

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен вернуть в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

По информации журналиста Хави Кампос, президент ведёт переговоры с окружением Месси на тему его возвращения. Отмечается, что Лапорта добивается ухода футболиста из ПСЖ в 2023 году в пользу «Барсы». При этом не исключено, что игрок переедет в MLS.

Напомним, что Месси летом 2021 года перешёл в ПСЖ. С тех пор 34-летний игрок провёл за французскую команду 34 матча, забил 11 мячей и отдал 15 результативных передач. За «Барселону» же Месси выступал с 2003 по 2021 год. Он является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба.

Ранее Хави отреагировал на информацию, что он попросил Лапорту вернуть Месси в «Барселону».

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