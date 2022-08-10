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Ветеран ЦСКА Пономарёв назвал увольнение Юрана преждевременным решением

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал отставку Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».
Ветеран ЦСКА Пономарёв назвал увольнение Юрана преждевременным решением
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Увольнение Юрана — преждевременное решение. Прошло всего четыре тура, а делают уже серьёзные выводы. Это не делает чести руководству. Но их не устраивает, какое место занимает команда в турнирной таблице. Они хотят, чтобы команда сразу заняла пятое место, но так не бывает», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что необходимо набраться терпения и доверять своему тренеру. По его словам, неправильно назначать Писарева.

9 августа стало известно, что Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее стала известна возможная причина увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

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