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Кукуян рассудит «Зенит» и ЦСКА в пятом туре РПЛ

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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список арбитров на матчи пятого тура чемпионата страны.
Кукуян рассудит «Зенит» и ЦСКА в пятом туре РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном обслужит встречу между «Зенитом» и столичным ЦСКА, сообщает пресс-служба РФС.

Судьи на линиях — Роман Усачёв и Андрей Образко, резервный арбитр — Иван Абросимов. За VAR будут отвечать Евгений Турбин и Максим Гаврилин.

Матч «Зенит» — ЦСКА пройдёт 13 августа. Начало — в 17:00 мск.

Владислав Безбородов рассудит «Факел» — «Урал», Евгений Кукуляк — «Локомотив» — «Крылья Советов», Сергей Карасёв — «Динамо» — «Краснодар», Кирилл Левников — «Химки» — «Ахмат», Артём Любимов — «Оренбург» — «Торпедо», Павел Шадыханов — «Пари НН» — «Ростов», Виталий Мешков — «Спартак» — «Сочи».

Ранее в РФС заявили, что не будут вводить плату за обращение клубов в ЭСК.

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