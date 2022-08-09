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В РФС заявили, что не будут вводить плату за обращение клубов в ЭСК

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В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что не планировали вводить плату для клубов за обращение в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК).
В РФС заявили, что не будут вводить плату за обращение клубов в ЭСК
  • РИА Новости

«ЭСК продолжает работу в обычном режиме и принимает обращения от клубов в порядке, регулируемом соответствующим положением», — цитирует службу коммуникаций РФС «РБ Спорт».

8 августа стало известно, что ЭСК РФС рассмотрит обращения петербургского «Зенита» и столичного ЦСКА по итогам матчей четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о возможном введение платы за обращение клубов в ЭСК РФС.

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