В РФС заявили, что не будут вводить плату за обращение клубов в ЭСК
- РИА Новости
«ЭСК продолжает работу в обычном режиме и принимает обращения от клубов в порядке, регулируемом соответствующим положением», — цитирует службу коммуникаций РФС «РБ Спорт».
8 августа стало известно, что ЭСК РФС рассмотрит обращения петербургского «Зенита» и столичного ЦСКА по итогам матчей четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о возможном введение платы за обращение клубов в ЭСК РФС.