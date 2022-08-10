Вяльбе заявила, что не получала предложений от «Спартака»
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«Мне никаких предложений от «Спартака» не поступало», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
В настоящий момент Вяльбе является президентом ФЛГР. ЛУКОЙЛ — спонсор организации. По информации «Спорт-Экспресса», должность в клубе она займёт по приглашению нефтяной компании.
По сообщениям СМИ, в скором времени владелец «Спартака» Федун сложит полномочия президента клуба. Его может заменить Ашот Хачатурянц или первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцин.
Ранее почётный президент ОКР Александр Жуков отреагировал на информацию о возможном введении Вяльбе в состав совета директоров «Спартака».