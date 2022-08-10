Бородюк заявил, что не читал новости о своём увольнении из «Торпедо»

Главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос о своей отставке.

«Я вчера пьяный был, поэтому ничего не читал. Можете прямо так и написать. Если про кого-то и пишут, то мы встретимся с потенциальными будущими тренерами «Торпедо» и будем с ними выпивать», — приводит слова Бородюка РИА Новости.

По информации СМИ, в «Торпедо» раздумывают над увольнением главного тренера Александра Бородюка. Он работает в клубе с 2021 года. Соглашение сторон рассчитано до 2023 года.

Сообщается, что тренер может быть уволен после матча с «Оренбургом» в случае неудовлетворительного результата. Игра пройдёт 14 августа в 17:30 мск.

«Торпедо» после четырёх туров имеет одно очко и занимает 15-е место в РПЛ.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Игорь Черевченко отреагировал на информацию о возможном продолжении карьеры в «Торпедо».