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Черчесов назвал заслуженным поражение «Ференцвароша» от «Карабаха»

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Главный тренер венгерского «Ференцвароша» прокомментировал вылет команды из квалификации к Лиге чемпионов после поражения от азербайджанского «Карабаха» (1:4 по сумме двух матчей).
Черчесов назвал заслуженным поражение «Ференцвароша» от «Карабаха»
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«Сегодня мы никак не проявили себя на поле. С первого момента мы не вошли в игру так, как должны были, такое начало в принципе не входило в наши планы. Мы уступили более доминирующему сопернику, так что я должен сказать, что это заслуженное поражение», — приводит слова Черчесова Origo.

Он заявил, что отпечаток на всю игру наложили первые минуты игры, в которых команда плохо себя проявила. Черчесов также поздравил соперников с победой, заявив, что они это заслужили.

Игра, которая прошла на стадионе Groupama Arena в Будапеште, завершилась со счётом 1:3.

В составе «Карабаха» мячи забили Абделла Зубир (7-я минута) и Ибраима Ваджи (54-я, 78-я). У «Ференцвароша» отметился Адама Траоре (на 86-й минуте).

Первая встреча между командами завершилась со счётом 1:1.

Подопечные Черчесова сыграют в квалификации Лиги Европы.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что выход «Карабаха» в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Ференцварошем» не является неожиданностью.

 

 

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