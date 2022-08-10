Черчесов назвал заслуженным поражение «Ференцвароша» от «Карабаха»
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«Сегодня мы никак не проявили себя на поле. С первого момента мы не вошли в игру так, как должны были, такое начало в принципе не входило в наши планы. Мы уступили более доминирующему сопернику, так что я должен сказать, что это заслуженное поражение», — приводит слова Черчесова Origo.
Он заявил, что отпечаток на всю игру наложили первые минуты игры, в которых команда плохо себя проявила. Черчесов также поздравил соперников с победой, заявив, что они это заслужили.
Игра, которая прошла на стадионе Groupama Arena в Будапеште, завершилась со счётом 1:3.
В составе «Карабаха» мячи забили Абделла Зубир (7-я минута) и Ибраима Ваджи (54-я, 78-я). У «Ференцвароша» отметился Адама Траоре (на 86-й минуте).
Первая встреча между командами завершилась со счётом 1:1.
Подопечные Черчесова сыграют в квалификации Лиги Европы.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что выход «Карабаха» в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Ференцварошем» не является неожиданностью.